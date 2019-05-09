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      Украина в ОБСЕ назвала коварное задачи наемников России на оккупированных территориях

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      Украина в ОБСЕ заявила о навязывании Кремлем тоталитарной идеологии в Донбассе
      Украина в ОБСЕ заявила о навязывании Кремлем тоталитарной идеологии в Донбассе / Фото из открытых источников

      Подконтрольные Кремлю оккупанты на украинских территориях всеми возможными способами навязывают местному населению тоталитарную идеологию. Таким образом они пытаются максимально усложнить реинтеграцию.

      С таким заявлением выступил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, пишет УНН.

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      Постпред Украины отметил, что Россия продолжает ползучую аннексию оккупированных территорий Украины.

      Российские наемники навязывают российскую тоталитарную идеологию, праздники, учебники и понимание исторических событий на оккупированных частях Украины, подрывая перспективы реинтеграции населения, вынужденного жить под российской оккупацией,
      – заявил Прокопчук.

      Кроме того, Прокопчук выразил благодарность Словацкому председательству в ОБСЕ за готовность возобновить неформальные консультации по повышению прозрачности на российско-украинской границе.

      "Подчеркиваем, что вопрос границы остается критически важным для достижения устойчивого и всеобъемлющего перемирия на Донбассе", – подчеркнул дипломат.

      Но только на пропаганде Россия не останавливается. Глава Кремля Владимир Путин 24 апреля подписал указ
      об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. В то же время Путин заявил, что Россия якобы не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для украинцев с территории оккупированного Крыма.
      .


      Оккупированные территории на Донбассе

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Российская пропаганда ОБСЕ
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