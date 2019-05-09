Україна в ОБСЄ назвала підступне завдання найманців Росії на окупованих територіях

Підконтрольні Кремлю окупанти на українських територіях усіма можливими способами нав’язують місцевому населенню тоталітарну ідеологію. Таким чином вони намагаються максимально ускладнити реінтеграцію.

З такою заявою виступив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні, пише УНН.

Читайте також: Портрети ватажків, форма НКВС та Сталін: фото параду до 9 травня на окупованому Донбасі

Постпред України наголосив, що Росія продовжує повзучу анексію окупованих територій України.

Російські найманці нав’язують російську тоталітарну ідеологію, свята, підручники та розуміння історичних подій на окупованих частинах України, підриваючи перспективи реінтеграції населення, вимушеного жити під російською окупацією,

– заявив Прокопчук.

Окрім того, Прокопчук висловив вдячність Словацькому головуванню в ОБСЄ за готовність відновити неформальні консультації щодо підвищення прозорості на українсько-російському кордоні.

"Наголошуємо, що питання кордону залишається критично важливим для досягнення сталого і всеохоплюючого перемир’я на Донбасі", – наголосив дипломат.

Але лише на пропаганді Росія не зупиняється. Очільник Кремля Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Водночас Путін заявив, що, Росія нібито не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання паспорта РФ для українців з території окупованого Криму .



Окуповані території на Донбасі