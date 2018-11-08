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      Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире, – СМИ

      108 Читати новину українською
      Мигранты
      Мигранты / wz.lviv.ua

      Многие наши сограждане работают за рубежом нелегально, что негативно влияет на уровень их жизни и условия труда.

      По разным оценкам, количество украинских трудовых мигрантов достигает 4 миллионов человек. При этом одновременно за пределами страны может находиться около 2,5 миллионов украинский. Об этом сообщает "5 канал" в программе "Особый взгляд".

      Политики утверждают, что сейчас трудовая миграция из Украины идет на спад. Так, в Польше впервые за несколько лет сократилось количество заявлений на трудоустройство украинцев.

      Вместе с тем эксперты отрицают. Они говорят, что работников меньше не стало. Просто ездят они нелегально, продолжают рисковать как здоровьем, так и жизнью, сообщают журналисты.

      "На сегодняшний день где-то от 21 до 46 млн человек находится в рабстве по всему миру. Если мы говорим об Украине, то с 1991 года, с момента независимости Украины, насчитывается 230 тысяч украинцев, пострадавших от торговли людьми. И только 1% из них спасен", – рассказал руководитель консультационного центра по противодействию торговлей людьми благотворительной организации" Каритас-Киев ".

      По словам экспертов, часто украинцы, стремящиеся заработать за границей, сталкиваются с грубым невыполнением обязательств со стороны работодателей.

      "Условия труда кардинально отличаются от тех условий труда, которые им обещали, заработная плата также... Люди живут на том же месте, где они работают; территория абсолютно не приспособлена для проживания. Также питание и другие необходимые для человека вещи отсутствуют на месте или очень скудные и невозможны для полноценного существования человека", – сообщила национальный специалист программы противодействия торговлей людьми представительства Международной организации по миграции в Украине Ольга Стрельцова.

      По данным Министерства социальной политики Украины и Международной организации по миграции, больше всего украинцев попадает в трудовую эксплуатацию в Российской Федерации и в Польше.

      Теги: Заробитчане Новости Украины Рынок труда Министерство социальной политики
      Источник: 24 Канал
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