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      Україна входить до першої десятки країн-донорів міжнародних мігрантів у світі, – ЗМІ

      197 Читать новость на русском
      Мігранти
      Мігранти / wz.lviv.ua

      Багато наших співгромадян працюють за кордоном нелегально, що негативно впливає на рівень їхнього життя та умови праці.

      За різними оцінками, кількість українських трудових мігрантів сягає 4 мільйонів осіб. При цьому одночасно за межами країни може перебувати близько 2,5 мільйонів українців. Про це повідомляє "5 канал" у програмі "Особливий погляд".

      Політики стверджують, що нині трудова міграція з України йде на спад. Так, у Польщі вперше за кілька років скоротилася кількість заяв на працевлаштування українців.

      Натомість експерти заперечують. Вони кажуть, що працівників менше не стало. Просто їздять вони нелегально, продовжують ризикувати як здоров'ям, так і життям, повідомляють журналісти.

      "На сьогоднішній день десь від 21 до 46 млн осіб перебуває в рабстві по всьому світу. Якщо ми говоримо про Україну, то з 1991 року, з моменту незалежності України, налічується 230 тисяч українців, які постраждали від торгівлі людьми. І лише 1% із них врятовані", – розповів керівник консультаційного центру з протидії торгівлею людьми благодійної організації "Карітас-Київ".

      За словами експертів, часто українці, які прагнуть заробити за кордоном, стикаються з грубим невиконанням зобов'язань з боку роботодавців.

      "Умови праці кардинально відрізняються від тих умов праці, які їм обіцяли, заробітна плата також...Люди живуть на тому ж місці, де вони працюють; територія абсолютно не пристосована для проживання. Також харчування та інші необхідні для людини речі відсутні на місці або дуже мізерні і неможливі для повноцінного існування людини", – повідомила національний фахівець програми протидії торгівлею людьми представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ольга Стрельцова.

      За даними Міністерства соціальної політики України та Міжнародної організації з міграції, найбільше українців потрапляє в трудову експлуатацію в Російській Федерації та в Польщі.

      Теги: Новини України Заробітчани Міністерство соціальної політики Ринок праці
      Джерело: 24 Канал
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