Україна входить до першої десятки країн-донорів міжнародних мігрантів у світі, – ЗМІ

Багато наших співгромадян працюють за кордоном нелегально, що негативно впливає на рівень їхнього життя та умови праці.

За різними оцінками, кількість українських трудових мігрантів сягає 4 мільйонів осіб. При цьому одночасно за межами країни може перебувати близько 2,5 мільйонів українців. Про це повідомляє "5 канал" у програмі "Особливий погляд".

Політики стверджують, що нині трудова міграція з України йде на спад. Так, у Польщі вперше за кілька років скоротилася кількість заяв на працевлаштування українців.

Натомість експерти заперечують. Вони кажуть, що працівників менше не стало. Просто їздять вони нелегально, продовжують ризикувати як здоров'ям, так і життям, повідомляють журналісти.

"На сьогоднішній день десь від 21 до 46 млн осіб перебуває в рабстві по всьому світу. Якщо ми говоримо про Україну, то з 1991 року, з моменту незалежності України, налічується 230 тисяч українців, які постраждали від торгівлі людьми. І лише 1% із них врятовані", – розповів керівник консультаційного центру з протидії торгівлею людьми благодійної організації "Карітас-Київ".

За словами експертів, часто українці, які прагнуть заробити за кордоном, стикаються з грубим невиконанням зобов'язань з боку роботодавців.

"Умови праці кардинально відрізняються від тих умов праці, які їм обіцяли, заробітна плата також...Люди живуть на тому ж місці, де вони працюють; територія абсолютно не пристосована для проживання. Також харчування та інші необхідні для людини речі відсутні на місці або дуже мізерні і неможливі для повноцінного існування людини", – повідомила національний фахівець програми протидії торгівлею людьми представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ольга Стрельцова.

За даними Міністерства соціальної політики України та Міжнародної організації з міграції, найбільше українців потрапляє в трудову експлуатацію в Російській Федерації та в Польщі.