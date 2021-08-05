Украинца Ильвера Аметова осудили в оккупированном Крыму

Оккупационная власть Крыма вынесла приговор крымскому татарину Ильверу Аметову. Его приговорили к 8 месяцам ограничения свободы.

Украинца обвинили в якобы незаконном приобретении и хранении оружия. Приговор одобрил так называемый "Судакский городской суд", подконтрольный России.

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Крымского татарина заставляют ежемесячно появляться в "местный отдел полиции". Ему запретили выезжать за пределы Судака и выходить ночью из дома.

Решение "суда" является еще одним примером преследования за участие в Меджлисе. До оккупации Аметов был членом этого органа,

– объяснила Денисова.

У Аметова забрали антикварное оружие

В сентябре 2019 года в доме украинца провели обыски. Из его домашнего музея изъяли старинные экспонаты оружия. Антикварные предметы, которые Аметов коллекционировал больше 20 лет, являются частью культурного наследия крымских татар. Денисова отметила, что Россия уже восьмой год преследует крымских татар по надуманным обвинениям. Своими действиями оккупанты, в частности, нарушают статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека.

Преследование крымских татар в Крыму