В Словакии задержали украинца по делу о "подготовке госпереворота": готовится депортация

Словакия в последнее время "грезит" государственным переворотом. На этом фоне в стране якобы задержали гражданина Украины, который готовился "свергнуть словацкую власть".

Об этом сообщает Dennik N со ссылкой на полицию Словакии, передает 24 Канал.

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Готовится депортация украинца из Словакии

Сейчас украинца готовят депортировать из Словакии. По словам, руководительницы словацкой полиции Яны Машкаровой, это должно произойти "как можно быстрее".

Сейчас один человек находится в пограничной полиции по делам иностранцев, где осуществляется административное выдворение,

– сказала она.

К слову, комитет по обороне и безопасности Словакии должны были провести заседание по отчету Словацкой информационной службы о вероятном перевороте, однако оно так и не состоялось. Также там планировали обсудить деятельность пророссийской группировки "Брат за брата".

Напомним, что на фоне снижения доверия среди словаков к власти и протестов против ее пророссийского курса премьер Роберт Фицо начал обвинять Украину в "подготовке государственного переворота". Как отметили в украинском МИД, премьер-министр и часть словацкого правительства "отравились российской пропагандой".