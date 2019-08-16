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      Украинца осудили на 17,5 лет за жестокое убийство в Чехии

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      Фото с судебного заседания
      Фото с судебного заседания / novinky.cz

      В чешском городе Усти-над-Лабем суд приговорил 29-летнего украинца Андрея Мацолу к 17,5 годам лишения свободы за жестокое убийство секс-работницы.

      Нападение на женщину зафиксировали камеры наблюдения в городе Теплице в декабре 2018 года, сообщает местное издание Novinky.

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      Тогда Мацола находился в Чехии лишь 14 дней. Сначала он попытался договориться с одной из проституток, однако ему не удалось. Впоследствии он якобы пришел к согласию на секс за 300 чешских крон с другой. Однако, по его словам, впоследствии она стала требовать больше денег за оплату услуги.

      Тогда он набросился на нее с кулаками, а затем ударил камнем по голове. Женщина умерла на месте, ее травмы были несовместимы с жизнью.

      На суде украинец признался в совершении убийства, но отрицал факт изнасилования, в котором его обвиняли прокуроры. Они требовали для мужчины максимального наказания.

      Судьи не нашли доказательств изнасилования, поэтому приговорил гражданина Украины к 17,5 годам лишения свободы за убийство и хулиганство. Кроме этого, ему в течение 10 лет запрещено въезжать в Чехию.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Убийство Чехия
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