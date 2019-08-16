Українця засудили на 17,5 років за жорстоке вбивство повії у Чехії

У чеському місті Усті-над-Лабем суд засудив 29-річного українця Андрія Мацолу до 17,5 років позбавлення волі за жорстоке вбивство секс-працівниці.

Напад на жінку зафіксували камери спостереження в місті Тепліце у грудні 2018 року, повідомляє місцеве видання Novinky.

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Тоді Мацола перебував у Чехії лише 14 днів. Спочатку він спробував домовитися з однією з повій, однак йому не вдалося. Згодом він начебто дійшов згоди на секс за 300 чеських крон з іншою. Проте, за його словами, згодом вона стала вимагати більше грошей за оплату послуги.

Тоді він накинувся на неї з кулаками, а потім вдарив каменем по голові. Жінка померла на місці, її травми були несумісні з життям.

На суді українець признався у скоєнні вбивства, але заперечив факт зґвалтування, в якому його звинувачували прокурори. Вони вимагали для чоловіка максимального покарання.

Судді не знайшли доказів зґвалтування, тож засудив громадянина Украни до 17,5 років позбавлення волі за вбивство та хуліганство. Крім цього, йому впродовж 10 років заборонено в'їжджати у Чехію.