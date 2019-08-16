16:05
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, 15 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Українця засудили на 17,5 років за жорстоке вбивство повії у Чехії

      760 Читать новость на русском
      Фото із судового засідання
      Фото із судового засідання / novinky.cz

      У чеському місті Усті-над-Лабем суд засудив 29-річного українця Андрія Мацолу до 17,5 років позбавлення волі за жорстоке вбивство секс-працівниці.

      Напад на жінку зафіксували камери спостереження в місті Тепліце у грудні 2018 року, повідомляє місцеве видання Novinky.

      Читайте також: Двоє українців загинули у ДТП у Чехії – фото

      Тоді Мацола перебував у Чехії лише 14 днів. Спочатку він спробував домовитися з однією з повій, однак йому не вдалося. Згодом він начебто дійшов згоди на секс за 300 чеських крон з іншою. Проте, за його словами, згодом вона стала вимагати більше грошей за оплату послуги.

      Тоді він накинувся на неї з кулаками, а потім вдарив каменем по голові. Жінка померла на місці, її травми були несумісні з життям.

      На суді українець признався у скоєнні вбивства, але заперечив факт зґвалтування, в якому його звинувачували прокурори. Вони вимагали для чоловіка максимального покарання.

      Судді не знайшли доказів зґвалтування, тож засудив громадянина Украни до 17,5 років позбавлення волі за вбивство та хуліганство. Крім цього, йому впродовж 10 років заборонено в'їжджати у Чехію.

      blog_ava
      Бійці ЗСУ потужним ударом відповіли на обстріли бойовиків: відео
      сьогодні
      5419
      Теги: Новини України Чехія Вбивство Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      сьогодні , 14:00 Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      Юрій Бутусов 1011
      Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      сьогодні , 12:00 Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      Злой Одессит 880
      Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      сьогодні , 10:00 Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      Світові Медіа 1986
      Путін не шкодує ні росіян, ні українців
      сьогодні , 08:40 Путін не шкодує ні росіян, ні українців
      Блог Медіа 1797
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 серпня , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 6406
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук