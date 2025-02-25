Чтобы был дом после войны: какой пример нам надо взять от прадедов

Иногда не нужно рассказывать историю, нужно просто дать ее почувствовать. Но сегодня хочется звучать именно словами и в каждое вплести что-то, что о драгоценном наследии, которое вшито в сердце навсегда.

Тайна прадедов

Я в доме дедушки в деревне. Вокруг поля, засыпаны белым блестящим снегом, будто укрыты одеялом. Как раз на этих полях воины-защитники охраняют небо от вражеских шахедов, ракет. Сбивают близко-близко. Земля дрожит. Дом вибрирует. Но стоит. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Каждый раз страшно, что не выдержат стены, что обломок упадет. Ведь он стоит как-то немного отдельно от других домов, ближе к земле.

Стою в большой просторной комнате с печью, сейчас здесь много разных вещей. Деревянный пол. Когда делаешь шаг, весь дом его слышит и звучит он еще полминуты спустя.

В руках держу чашку с раствором прополиса. Буду полоскать горло. Оно болит и больно говорить, а про глотать – то вообще молчу. Долго колебалась делать ли это. Может не так оно и болит, чтобы ту гадость в рот набирать. Но боль берет свое. Набираю и начинаю полоскать. Взгляд падает на потрескавшийся потолок. Трещины словно узоры времени над головой. Напоминают ощущения сейчас. Я продолжаю полоскать горло, снова и снова запрокидывая голову, встречаясь глазами с трещинками времени. И в какой-то миг забываю и о боли в горле, и о жидкости, что мне так не нравится.

Я думаю о нем. О деде, что строил этот дом после Второй мировой войны. Было холодно, голодно и тяжко. Но он не отказался от мысли, что в доме должно быть 3 комнаты, а не две, как тогда было принято строить. Каждый кирпич положил сам.

Бабушка говорила, что в то время у нее было две кофточки всего. И когда она ходила на работу, одну одевала под низ, а другую – наверх. На следующий день меняла их, чтобы они типа не повторялись. И вот я стою в доме, что после войны. Но на улице идет уже другая война... Опять. А он стоит, потому что он дом. Он вне времени. Я стою тоже, потому что я дом. Мой дом.

Коллективное бессознательное украинского народа полно тонких ниточек, которые об исключительном умении строительства. Это в крови. Враг разрушает снова и снова, снова и снова лезет на нашу землю. Все уничтожает. А мы строим. Каждое поколение строит. Деды строили. Отцы строили. А вот теперь наша очередь пришла. И пусть кто-то думает, что в наследство нам передавались только руины, потому что все наше забирали и уничтожали. Но нет.

Я знаю, что мой дед умел строить после войны. Чтобы не было, он строил. Это была его обыденность – строить дом, хозяйство. Так делал мой прадед, его отец. Так делали все, кто стоят за моей спиной. Они просто продолжали строить.

Никто не знает, как правильно. Только наше сердце, что умеет строить. Поэтому пусть в эти темные времена будет с нами разгадана тайна прадедов: в самое страшное время не прекращай строить. Или, наоборот, начинай строить – кирпич за кирпичом.

Чтобы был дом, что после войны.