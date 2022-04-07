Украинцам нужно оружие, и это будет сильнейшей санкцией против России, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский на сорок третий день войны записал новое видеообращение. Он подчеркнул, что Украина все еще нуждается в помощи.

По словам Зеленского, нужно больше санкций. Он отметил, что критерием для оценки решений других стран должна быть смелость.

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"Смелость и практичность. В первую очередь Украине нужно оружие, которое позволит одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшей санкцией против России из всех, которые только могут быть", – заявил Зеленский.

Дипломатическая победа

Президент добавил, что 7 апреля есть хорошая новость. Речь идет о том, что Россия проигрывает на площадках, которые рассматривала как вполне комфортные для себя.

В частности, Генассамблея ООН приняла решение об остановке членства России в Совете по правам человека. Вполне логично и справедливо,

– сказал Зеленский.

Полное обращение президента: смотрите видео