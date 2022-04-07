За словами Зеленського, потрібно більше санкцій. Він зазначив, що критерієм для оцінки рішень інших країн повинна бути сміливість.

До теми Питання не у переліку необхідного озброєння, а в часі, коли воно надійде, – Кулеба

"Сміливість і практичність. Насамперед Україні потрібна зброя, яка дозволить отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути", – заявив Зеленський.

Дипломатична перемога

Президент додав, що 7 квітня маємо хорошу новину. Мовиться про те, що Росія програє на майданчиках, які розглядала, як цілком комфортні для себе.

Зокрема, Генасамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Цілком логічно і справедливо,

– сказав Зеленський.

Повне звернення президента: дивіться відео