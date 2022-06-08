Украинцам повестки могут вручать на работе, улице и блокпостах, – Сухопутные войска

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она продлится до завершения военного положения, то есть не менее 3 месяцев.

Не всем понятно, что нужно делать в таких условиях, поэтому в Сухопутных войсках ВСУ дали ответы на самые распространенные вопросы. Основное, что нужно знать о мобилизации, призыве и повестках – читайте дальше.

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Приоритет в мобилизации

В настоящее время мобилизация в Украине происходит по определенным планам объемов и сроков без срывов. С началом полномасштабной войны в Украине в военкоматы пошли в первую очередь высокомотивированные граждане, резервисты оперативного резерва первой очереди и добровольцы. Впоследствии возникла необходимость в наборе специалистов дефицитных специальностей с опытом прохождения военной службы.

Призыв по мобилизации – обязателен для всех военнообязанных. Однако существует очередь. Сначала призывают мотивированных, с высокими морально-деловыми качествами и соответствующей подготовкой.

Если граждане с соответствующим боевым опытом не дождались повестки, но хотят стать на защиту Украины, они обращаются в районные территориальные центры комплектования или в выбранную воинскую часть. Их призывают туда.

Опыт прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей специальности – обязательное требование для призывников. Тех, у кого такого опыта нет, сначала направляют на подготовку. Ее проходят в специализированных центрах – полигонах или на курсах переподготовки и повышения квалификации.

Повестки

Вручение повесток происходит через органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений или организаций. Кроме того, в украинском законодательстве не запрещено вручать повестки в любом месте после установления личности. Это значит, что должностные лица РТЦК могут вручать повестки не только по месту жительства или работы, но и на улице или на блокпостах.

В повестке указывается дата и время прибытия в территориальный центр для прохождения медосмотра. Если лицо не явится в соответствующее время, на него могут наложить штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – от 1 700 до 34 00 гривен.

При нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации нацполиция может задерживать военнообязанных и доставлять их в центры комплектования.

Кроме того, в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. За это предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Кто не подлежит мобилизации

Получение повестки не означает, что человека обязательно мобилизуют. Вызов в центр комплектации – это, прежде всего, проверка учетных данных и прохождения медосмотра для определения пригодности к службе.

Есть категории лиц, не подлежащих призыву на службу во время мобилизации. Сюда входят:

работники, забронированные за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями,

признанные лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе по заключению ВВК сроком до 6 месяцев с последующим прохождением комиссии,

женщины и мужчины, на содержании которых 3 и более детей младше 18 лет,

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет,

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет,

народные депутаты Украины.

С полным перечнем лиц, не подлежащих мобилизации, можно ознакомиться в соответствующем Законе.

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