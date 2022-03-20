Как украинцам регистрировать сейчас ребенка, если єМалятко не работает

В условиях войны из-за временно недоступных некоторых услуг в системе Дия. Руководитель развития электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник объяснил, как украинцам сейчас можно зарегистрировать ребенка.

По его словам, есть временные сценарии для людей в офлайне, которые, к сожалению, не связаны с Дией.

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"Напомню, что Дия не хранит персональные данные, а только подтягивает их из госреестров, которые надежно защищены. И тем более много ситуаций, когда сейчас дети рождаются в бомбоубежищах и там нет всего, нет соответствия тому процессу, который бы предусматривал использование єМалятка" , – отметил Мстислав Баник.

Руководитель развития электронных услуг в Минцифры добавил, что сейчас они работают над решением, чтобы услуга стала более доступной.

Как зарегистрировать ребенка

Мстислав Баник сообщил, что на момент рождения малыша можно зарегистрировать офлайн и объяснил как это сделать.

"Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния работают в штатном режиме. Кроме городов и районов, где ведутся активные боевые действия, ребенка можно зарегистрировать в любом работающем отделе. Независимо от места рождения ребенка и проживания родителей. Просто необходимо показать бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о", – объяснил Баник.

Интервью с Мстиславом Баником в видеоформате