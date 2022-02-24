Как украинцам защититься от кибератак: в Госспецсвязи назвали несколько важных пунктов

Недавно по Украине прокатилась новая масштабная волна кибератак. Наибольший удар получили "Приватбанк" и "Ощадбанк", затем – Вооруженные силы и Министерство обороны.

Как обычным украинцам защитить персональные данные в случае кибератак, а также являются ли мобильные устройства граждан Украины объектами внимания специальных хакерских группировок – в интервью сайту 24 каналу рассказал заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

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Зачем хакерам чужие мобильные устройства

По мнению госслужащего, мобильные устройства украинцев интересуют хакеров только для того, чтобы получить личные данные людей, чувствительную информацию и доступ к их платежным сервисам.

Сотрудник ведомства посоветовал использовать надежные пароли, многофакторную аутентификацию, менеджер паролей (веб-сайт, который безопасно хранит учетные данные – 24 канал).

Также не следует хранить в памяти телефона PIN-коды и пароли, отметил Жора. Он порекомендовал внимательно относиться к ссылкам на непонятные веб-ресурсы в сообщениях от незнакомцев.

Виктор Жора посоветовал внимательно относиться к ссылкам на непонятные веб-ресурсы / Фото Валентины Полищук, 24 канал

8 февраля во время презентации новых услуг приложения "Дия" Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу "Смартфон". Согласно ей, все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон и льготный тариф. На данный момент сроки запуска программы неизвестны.

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Как защититься

Следует своевременно обновлять операционную систему мобильного устройства и тех приложений, которые на нем установлены. И вообще загружайте мобильные приложения только из проверенных маркетов. Безусловно, не будет лишним использовать специализированное программное обеспечение для защиты таких мобильных устройств,

– посоветовал он.

Следует своевременно обновлять операционную систему мобильного устройства, отметил заместитель главы Госспецсвязи / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Виктор Жора также добавил, что пользователям смартфонов необходимо делать резервные копии даже с использованием тех штатных средств, которые предлагают производители.

Сохраняйте данные в облаке изготовителя с соответствующей защитой этой информации. Не обходитесь без надежных сложных паролей и осмотрительности при использовании интернет-сервисов со своего мобильного устройства,

– резюмировал заместитель главы Госспецсвязи.

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