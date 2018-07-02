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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинцам, которые застряли в Тунисе, компенсируют вынужденное дополнительное проживание, – посо

26 Читати новину українською
Украинцам, которые застряли в Тунисе, компенсируют вынужденное дополнительное проживание
Украинцам, которые застряли в Тунисе, компенсируют вынужденное дополнительное проживание / mosaiquefm

Украинским гражданам в Тунисе, чей рейс задержали, компенсируют вынужденное дополнительное проживание в гостиницах. Об этом заверил туроператор "Оазис".

Об этом сообщает посольство Украины в Тунисе.

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"Туроператор "Оазис" заверил Посольство, что туристам, которые продлили проживание в гостиницах за свой счет, в случае обращения к компании и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будет компенсировано упомянутые расходы", – говорится в сообщении.

Сейчас в аэропорту города Монастир находятся консулы Украины. Они координируют отправку украинских туристов домой.

"Украинские дипломаты будут находиться в городе Монастир до того времени, пока последний из 860 туристов не улетит в Украину", – заверили в посольстве.

Напомним, 29 июня появилась информация, что украинские туристы застряли в аэропорту тунисского города Монастир и не могут вернуться в Украину.
В понедельник, 2 июля, вылетел самолет с украинскими туристами, которые застряли в Тунисе еще 29 июня. Возврат всех украинцев ожидается в течение 2-3 июля.

Теги: Новости Украины отдых Туніс
Источник: 24 Канал
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