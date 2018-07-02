Українцям, які застрягли в Тунісі, компенсують вимушене додаткове проживання, – посольство
Українським громадянам у Тунісі, чий рейс затримали, компенсують вимушене додаткове проживання в готелях. Про це запевнив туроператор "Оазис".
Про це повідомляє посольство України в Тунісі.
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"Туроператор "Оазис" запевнив Посольство, що туристам, які продовжили проживання в готелях за власний рахунок, у разі звернення до компанії та пред’явлення відповідних рахунків з готелів буде компенсовано згадані витрати", — йдеться у повідомленні.
Наразі в аеропорту міста Монастір перебувають консули України. Вони координують відправку українських туристів додому.
"Українські дипломати перебуватимуть у місті Монастір до того часу, поки останній з 860 туристів не відлетить в Україну", — запевнили у посольстві.
Нагадаємо, 29 червня з’явилась інформація, що українські туристи застрягли в аеропорту туніського міста Монастір і не можуть повернутися до України.
У понеділок, 2 липня, вилетів літак із українськими туристами, які застрягли у Тунісі ще 29 червня. Повернення всіх українців очікується впродовж 2-3 липня.