Українцям, які застрягли в Тунісі, компенсують вимушене додаткове проживання, – посольство

Українським громадянам у Тунісі, чий рейс затримали, компенсують вимушене додаткове проживання в готелях. Про це запевнив туроператор "Оазис".

Про це повідомляє посольство України в Тунісі.

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"Туроператор "Оазис" запевнив Посольство, що туристам, які продовжили проживання в готелях за власний рахунок, у разі звернення до компанії та пред’явлення відповідних рахунків з готелів буде компенсовано згадані витрати", — йдеться у повідомленні.

Наразі в аеропорту міста Монастір перебувають консули України. Вони координують відправку українських туристів додому.

"Українські дипломати перебуватимуть у місті Монастір до того часу, поки останній з 860 туристів не відлетить в Україну", — запевнили у посольстві.

Нагадаємо, 29 червня з’явилась інформація, що українські туристи застрягли в аеропорту туніського міста Монастір і не можуть повернутися до України.

У понеділок, 2 липня, вилетів літак із українськими туристами, які застрягли у Тунісі ще 29 червня. Повернення всіх українців очікується впродовж 2-3 липня.