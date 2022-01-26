Украинцев, которые из-за непогоды застряли в Стамбуле, разместили в гостиницах, – МИД

Из-за сильных снегопадов десятки граждан Украины не смогли вылететь из Стамбула в Киев. Их разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

Об этом сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко. Соответствующую информацию он обнародовал на своей странице в социальных сетях в среду, 26 января.

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Благодаря работе консулов украинцы, которые застряли в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в гостиницах и обеспечены питанием,

– отметил пресс-секретарь МИД.

Олег Николенко также подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство активно взаимодействует с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть людей домой.

Украинцы застряли в Стамбуле

В аэропорту Стамбула 24 января из-за выпадения большого количества снега обрушилась крыша одного из грузовых терминалов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Однако рейсы из Ближнего Востока и Африки в Европу и Азию все же временно остановили.

Следовательно, граждане Украины, которые должны были возвращаться в Киев, застряли на турецком аэродроме.

Аэропорт Стамбула возобновил работу , приостановленную из-за мощной метели, которая накрыла город. Полеты стартовали с рейса в Венесуэлу.

Текст публикации Олега Николенко:

Благодаря работе консулов украинцы, которые застряли в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой.