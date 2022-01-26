Про це повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Відповідну інформацію він оприлюднив на своїй сторінці в соціальних мережах у середу, 26 січня.
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Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням,
– зазначив прессекретар МЗС.
Олег Ніколенко теж наголосив, що зовнішньополітичне відомство активно взаємодіє з турецькою стороною, щоб якнайшвидше запустити скасовані авіарейси та повернути людей додому.
Українці застрягли у Стамбулі
- В аеропорту Стамбула 24 січня через випадання великої кількості снігу обвалився дах одного з вантажних терміналів. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Однак рейси з Близького Сходу та Африки до Європи та Азії все ж таки тимчасово зупинили.
- Відтак, громадяни України, які мали повертатися до Києва, застрягли на турецькому летовищі.
Текст публікації Олега Ніколенка:
Завдяки роботі консулів українці, які застрягли в Стамбулі через негоду, були розміщені в готелях та забезпечені харчуванням. Взаємодіємо із турецькою стороною, аби якнайшвидше запустити скасовані авіарейси і повернути наших громадян додому.