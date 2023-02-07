В следующие недели украинцев ждут тяжелые новости с фронта

Чего ждать от наступления россиян возле Кременной и Угледара, о котором уже пишут западные СМИ? Вся полнота информации здесь может быть только у военно-политического руководства Украины.

Почему быстрое наступление невозможно для врага

Мы же можем опираться только на данные из открытых источников, на основе которых состоит такая картина.

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Бои против оккупантов возле Кременной и Угледара на самом деле и так продолжаются. Поэтому для перехода к наступательным действиям россияне там масштабируют усилия, то есть попытаются опрокинуть еще больше войск.

Так оккупанты смогут привлечь определенное количество хорошо подготовленных (как по российским реалиям) войск. Но нюанс в том, что сейчас все равно значительную часть в кадровом составе армии России составляют именно "мобики", а не кадровики. А частям из "элитариев" фланги прикрывают все равно подразделения мобрезерва, где из оружия разве что автоматы Калашникова.

Тем более что россияне не откажутся от осады Бахмута, накопления войск в районе Мелитополя и попыток наступать в районе Орехова и Гуляйполя, что само по себе размывает ресурсы. Соответственно, концентрированный удар у Кременной и Угледара оккупанты нанести не смогут, вместо быстрого наступления будет медленное "прогрызание", что будет означать новые тяжелые потери для врага.

ВСУ будет тяжело в следующие несколько недель

По всей вероятности, на эти направления россияне попытаются привлечь максимально возможное количество новой техники при поддержке артиллерийским огнем. Но, как подсказывает формальная логика, если у врага на каком-то из направлений что-то прибыло, значит, на других направлениях – начало не хватать.

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Как сделать так, чтобы у наших защитников были все условия и возможности для эффективного отпора россиянам возле Угледара и Кременной? Очевидно, именно эти вещи и обсуждаются на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего, по итогам которых обычно выходят сухие и малоинформативные релизы.

В следующие несколько недель россияне смогут повторить не условное "24 февраля", а скорее Арденнское контрнаступление нацистов. В смысле попытки наступать с широкими целями при недостаточном количестве средств и сил.

Такая историческая параллель как раз означает, что нашим защитникам будет тяжело в следующие несколько недель. Если уж вспоминать, немцы во время Арденнской операции смогли наступать только 2 недели, но для отвержения нацистов на предыдущие позиции и продвижение вперед союзникам понадобился еще 1 месяц.

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Украинцев ждут тяжелые новости

Следующие несколько недель будут нести и тяжелые известия с фронта. Часть из них будет правдой, а часть будет вбросом россиян. Как тогда разобраться в ситуации при столь трудных условиях? А прежде чем что-то разгонять в соцсетях, нужно задать себе прямой вопрос: "Как поможет бойцам на фронте то, что я сейчас распространю?".

Пока не будет прямого ответа на этот вопрос, лучше ничего лишнего и не писать в соцсетях.