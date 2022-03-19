Украинцев в очередной раз попросили не снимать работу сил ПВО

Работа ПВО должна быть максимально невидимой для вражеских сил. На этом не устают подчеркивать не только в ВСУ, но и руководители на местах.

Так, глава Одесской ОВА Максим Марченко, а также его спикер Сергей Братчук призвали одесситов не снимать силы ПВО в действии. Это чрезвычайно важно, ведь любое видео может помочь врагу в следующий раз попасть точно в цель.

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Горожан попросили ни в коем случае не снимать силы ПВО в действии

Максим Марченко обратился к абсолютно каждому одесситу и жителю области. Он попросил не снимать на телефоны или видеокамеры работу сил противовоздушной обороны.

Эффективная противовоздушная оборона – это когда враг о ней не знает и не имеет никакого представления, откуда "прилетит",

– подчеркнул он.

Поэтому он попросил не публиковать, не комментировать, а также не распространять видео таких "салютов". Глава ОВА подчеркнул, что каждое видео демаскирует системы ПВО. А это, в свою очередь, снижает защиту как города, так и области. Поэтому может стать причиной не только разрушений, но и жертв.

Вообще – избегайте разглашения информации, что может привести к осведомленности противника о действиях Сил обороны, о том – где и в каком количестве сосредоточены защитные сооружения,

– подчеркнул Марченко.

Он также добавил, что распространение информации с помощью телеграм-каналов также негативно влияет на выполнение заданий. Более того, такие сведения часто используют враги.

И хотя призыв был к одесситам, эта просьба касается всех украинцев без исключения. Помните, что силы ПВО защищают нас, а мы должны защищать их. Поэтому никаких фото, видео, а также публикаций в социальных сетях или пабликах.

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