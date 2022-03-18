Украинцев предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения

Госспецсвязи предостерегло украинцев, поскольку злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение. Оно поражает компьютер и передает информацию.

Среди государственных органов распространяют электронные письма с архивом "501_25_103.zip".

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Программа поражает компьютер

В архиве есть одноименный файл-ярлык. При открытии он автоматически загружается. Происходит декодирование файла-приманки и вредоносной программы LoadEdge. Эта программа должна обеспечить поражение компьютера другими вредоносными программами из арсенала группы:

TunnelMole (DNS backdoor),

RC2CL или другими.

Таким образом злоумышленники получают информацию о дисках, загрузке/выгрузке файлов, операциях с файловой системой, в частности, их удалении.

Кто распространяет программки

Специалисты связывают это с деятельностью группы UAC-0035 (InvisiMole). Кроме того, выяснили, что разрабатывали вредоносную программу LoadEdge, по меньшей мере, с февраля 2021 года.

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