Серед державних органів розповсюжєують електронні листи з архівом "501_25_103.zip".

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Програма уражає комп'ютер

В архіві є однойменний файл-ярлик. При відкритті він автоматично завантажується. Відбувається декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge. Ця програма має забезпечити ураження комп'ютера іншими шкідливими програмами з арсеналу групи:

TunnelMole (DNS backdoor),

RC2CL або іншими.

Таким чином зловмисники отримують інформацію про диски, завантаження/вивантаження файлів, операції з файловою системою, зокрема, їх видалення.

Хто поширює програмки

Спеціалісти пов'язують це з діяльністю групи UAC-0035 (InvisiMole). Крім того, з'ясували, що розроблювали шкідливу програму LoadEdge, щонайменше, з лютого 2021 року.

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