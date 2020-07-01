Пассажиров самолетов, прибывающих из Украины в Польшу, освободили от обязательной 14-дневной обсервации. Ограничения отменили с 1 июля 2020 года.

Люди, которые прибывают из Украины в Польшу самолетами, не должны проходить 14-дневную обсервацию, сообщили в фейсбуке Посольства Республики Польша в Киеве.

Важно Польша возобновила авиасообщение с Украиной

Однако там отметили, что действуют ограничения по категориям людей, которые могут пересечь польско-украинскую границу.

Напомним, Польша с 1 июля возобновила авиационное сообщение с Украиной. Утром самолет Airbus A320 компании Wizz Air прибыл из Варшавы в Киев.

Обратите внимание! В конце июня польский авиаперевозчик LOT объявил о постепенном возобновлении полетов. До конца августа LOT охватит почти 70 направлений в Европе. В частности, будет летать в Киев, Одессу и Львов.

Авиасообщение Украины с Европой: основное

Евросоюз согласовал список стран, безопасных для путешествий. Всего в перечень попали 14 стран, с ними ЕС открыл границы уже с 1 июля. Однако Украины в этом списке стран нет.

Несмотря на это, Хорватия таки откроет границы для украинцев.

Теперь украинцы могут попасть в примерно 20 стран мира.

Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала