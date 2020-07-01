Украинцев, прилетающих в Польшу, освободили от обязательной обсервации
Пассажиров самолетов, прибывающих из Украины в Польшу, освободили от обязательной 14-дневной обсервации. Ограничения отменили с 1 июля 2020 года.
Люди, которые прибывают из Украины в Польшу самолетами, не должны проходить 14-дневную обсервацию, сообщили в фейсбуке Посольства Республики Польша в Киеве.
Важно Польша возобновила авиасообщение с Украиной
Однако там отметили, что действуют ограничения по категориям людей, которые могут пересечь польско-украинскую границу.
Напомним, Польша с 1 июля возобновила авиационное сообщение с Украиной. Утром самолет Airbus A320 компании Wizz Air прибыл из Варшавы в Киев.
Авиасообщение Украины с Европой: основное
- Евросоюз согласовал список стран, безопасных для путешествий. Всего в перечень попали 14 стран, с ними ЕС открыл границы уже с 1 июля. Однако Украины в этом списке стран нет.
- Несмотря на это, Хорватия таки откроет границы для украинцев.
- Теперь украинцы могут попасть в примерно 20 стран мира.
Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала