Українців, які прилітають у Польщу, звільнили від обов’язкової обсервації
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Пасажирів літаків, які прибувають з України до Польщі, звільнили від обов’язкової 14-денної обсервації. Обмеження скасували з 1 липня 2020 року.
Люди, які прибувають з України у Польщу літаками, не повинні проходити 14-денну обсервацію, повідомили у фейсбуці Посольства Республіки Польща у Києві.
Важливо Польща відновила авіасполучення з Україною
Однак там наголосили, що діють обмеження щодо категорій людей, які можуть перетнути польсько-український кордон.
Нагадаємо, Польща з 1 липня відновила авіаційне сполучення з Україною. Вранці літак Airbus A320 компанії Wizz Air прибув з Варшави до Києва.
Авіасполучення України з Європою: основне
- Євросоюз погодив список країн, безпечних для подорожей. Загалом до переліку потрапили 14 країн, з ними ЄС відкрив кордони вже з 1 липня. Однак України у цьому списку країн немає.
- Попри це, Хорватія таки відкриє кордони для українців.
- Наразі українці можуть потрапити у приблизно 20 країн світу.
Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу