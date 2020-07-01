Пасажирів літаків, які прибувають з України до Польщі, звільнили від обов’язкової 14-денної обсервації. Обмеження скасували з 1 липня 2020 року.

Люди, які прибувають з України у Польщу літаками, не повинні проходити 14-денну обсервацію, повідомили у фейсбуці Посольства Республіки Польща у Києві.

Важливо Польща відновила авіасполучення з Україною

Однак там наголосили, що діють обмеження щодо категорій людей, які можуть перетнути польсько-український кордон.

Нагадаємо, Польща з 1 липня відновила авіаційне сполучення з Україною. Вранці літак Airbus A320 компанії Wizz Air прибув з Варшави до Києва.

Зверніть увагу! Наприкінці червня польський авіаперевізник LOT оголосив про поступове відновлення польотів. До кінця серпня LOT охопить майже 70 напрямків у Європі. Зокрема, літатиме в Київ, Одесу та Львів.

Авіасполучення України з Європою: основне

Євросоюз погодив список країн, безпечних для подорожей. Загалом до переліку потрапили 14 країн, з ними ЄС відкрив кордо ни вже з 1 липня. Однак України у цьому списку країн немає.

Попри це, Хорватія таки відкриє кордони для українців.

Хорватія таки відкриє кордони для українців. Наразі українці можуть потрапити у приблизно 20 країн світу.

Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу