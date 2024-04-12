Не хватает мощности: в Кабмине сделали важное сообщение о проблемах со светом

В Кабмине сообщили, что энергетическую систему Украины нужно стабилизировать, чтобы уменьшить дефицит мощности в вечерние часы. Поэтому людей призывают экономить электроэнергию в пиковые часы потребления.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона призвала украинцев ответственно относиться к потреблению электроэнергии.

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Какая ситуация сейчас в энергосистеме Украины

Заместитель министра объяснила, что днем в Украине может быть профицит электроэнергии, поскольку сейчас наблюдаются солнечные дни и достаточно много возобновляемой генерации. Даже днем 11 апреля, после массированного обстрела, Украина передавала днем избыток электроэнергии соседним странам.

Однако вечером уже не хватает мощности, потому что световой день заканчивается и увеличивается потребление. Поэтому вечером 11 апреля уже приходилось также привлекать помощь от наших партнеров. То есть днем Украина передает электроэнергию, а вечером импортирует.

Украинцев просят о помощи

Поэтому Минэнерго призывают украинцев помочь в стабилизации энергосистемы. Для этого нужно уменьшить использование электроэнергии в пиковые часы.

Мы просим наших потребителей понимать, что сейчас нужно очень ответственно относиться к энергопотреблению. Очень ответственно особенно в пиковые часы нагрузки, пиковые часы потребления – это утром и вечером,

– сказала Светлана Гринчук.

Она отметила, что Минэнерго ищет решение, как стабилизировать эту ситуацию, однако пока необходима помощь от украинцев – переносить использование наиболее энергоемких приборов на дневные часы и пытаться экономить в пиковые часы.

Накануне гендиректор Yasno Сергей Коваленко тоже обратился к украинцам с призывом экономить электроэнергию в пиковые часы – с 19 до 22. По его мнению, это нужно делать ежедневно в течение 2024 года, чтобы это стало привычкой.



Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала