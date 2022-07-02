Украинцев призывают написать "письма любви" жителям временно оккупированных территорий
Украинцев просят поддержать соотечественников на временно оккупированных территориях. Призывают написать людям письма поддержки, чтобы показать, что о них никто не забыл.
Инициатива называется "Письма любви". Присоединиться к ней можно на одноименном сайте, передает 24 канал.
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Украинцы в оккупации живут в страхе и опасности
Под российской оккупацией пока что находится 20% Украины, включая Крым и Донбасс. Директор ХОБФ "Объединение" Анастасия Гришко подчеркнула, что с каждым днем оккупационный режим становится все более жестоким к украинцам. Им не разрешают выезжать из регионов, мобильная связь и интернет ограничены и контролируются.
Мирные люди стали заложниками. Граждане живут в постоянном ощущении страха и опасности, люди морально устают, разуверяются в собственном будущем и чувствуют себя беспомощными.
Поэтому такие письма должны донести украинцам, что о них не забыли, за них борются.
Как написать письмо
Каждый желающий может написать теплые слова поддержки украинцам, которые находятся в оккупированных городах и селах. Организаторы проекта планируют собрать не менее 10 тысяч посланий.
Организаторы инициативы объяснили, что это может быть обращением как к конкретному человеку, так и к жителям любого оккупированного населенного пункта. Помимо посланий в онлайн-формате, "письма любви" также напечатают, чтобы отправить адресатам. Их будут доставлять всеми возможными способами.
Примеры писем можно увидеть на сайте:
"Дорогая Оксана. Я знаю, как тяжело вам сейчас в Херсоне, я знаю, как вам болит, но вы каждое утро встаете и боретесь, боитесь, но боретесь. Я знаю, как вы рады голосу из подконтрольной Украины. Так вот услышьте, МЫ С ВАМИ, душой, сердцем, мыслями. Держитесь!"
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