Украинцев просят не распространять данные о местах хранения нефтепродуктов

20 апреля 2022 , 00:18
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Источник:

РНБО

В сети и СМИ ни в коем случае нельзя распространять локацию мест хранения горючего и нефтепродуктов. Это стратегическая информация, которая может помочь врагу.

Об этом в очередной раз напомнили в СНБО 19 апреля. Там призывали быть осмотрительными и не делать ничего, что может помешать Украине. 

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Это нельзя разглашать

Центр противодействия дезинформации обратился ко всем работникам СМИ и пользователям соцсетей. В сообщении отметили, что нельзя публиковать не только сами нефтебазы. Это касается, в частности, и маршрутов поставки топлива.

Не распространяйте в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов. Такая информация стратегическая и ни в коем случае не должна быть разглашена,
– отметили в сообщении.


Не распространяйте такую ​​информацию / Изображение СНБО

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Автор: Олександр Марчак