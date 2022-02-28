Украинцев просят распространять листовки с призывом оккупантов сдаться

Россия атаковала Украину 24 февраля и планировала, что захватит власть в Киеве уже через 1 день. Однако Вооруженные силы Украины достойно дают отпор врагу, а оккупантов призывают просто сдаться, чтобы выжить.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал украинцев распространять соответствующие листовки-обращения к оккупанту. Они убеждают врага, что лучше сдаться.

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Надо уничтожать нравственный дух россиян

"Они (оккупанты – 24 канал) чувствуют, что ужас, который происходит вокруг них – это глубоко неправильно. Нравственный дух российских солдат в упадке. Они массово сдаются в плен без боя", – написал Геращенко.

Он подчеркнул, что украинцам нужно продолжать массовую работу по разложению морального духа российских солдат.

Чтобы этого достичь, украинцев просят разговаривать с оккупантами на блок-постах и ​​везде, где это возможно.

"Не надо им угрожать, это даст противоположный эффект. Они – запуганные рабы Путина. Призывайте их задуматься над происходящим", – объяснил Геращенко.

Чем помогут открытки

Украинцев просят распечатать на обычных принтерах и распространять миллионы листовок с призывом сдаться.

Наша команда изучила мировой опыт антивоенной агитации и сделала макет открытки-пропуска для российских солдат – рабов Путина,

– отметил Геращенко.

Их просят распространять в каждом населенном пункте, где продолжаются бои.

Открытка для российского солдата

Вторая часть открытки