Юных украинцев разоблачили на границе с Польшей из-за подделки COVID-паспортов
Источник:Пограничная служба Польши
На пункте пропуска Корчева в Польше пограничники обнаружили, что у 4 украинцев были поддельные COVID-паспорта. Их наказали заключением.
Украинцы 3 августа ехали на автобусе в Польшу на работу. Об этом польские пограничники сообщили 6 августа.
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Польские пограничники обнаружили поддельные документы у 4 украинцев
У 4 украинских мужчин в возрасте от 18 до 23 лет были поддельные сертификаты ЕС, подтверждающие вакцинацию против COVID-19 (так называемые паспорта COVID).
Офицеры пограничной службы в Корчеве задержали 4 граждан Украины с поддельными COVID-паспортами,
– рассказали пограничники.
В пограничной службе добавили, что:
- сертификаты содержали реальные личные данные, однако штрих-коды касались других граждан Украины;
- эти данные установили, благодаря быстрой верификации QR-кода;
- украинцы, услышав обвинения в использовании ложных документов, сами признались в нарушении;
- рассказали, что сами подделали сертификаты вакцинации.
Таким образом они хотели избежать обязательного карантина. Впоследствии добровольно получили 4-месячное заключение с годовым испытательным сроком.
Последние инциденты с украинцами в мире: коротко
- 16 июля окружная прокуратура в Тарнове расследовала нападения на украинцев. Неизвестные останавливали машины украинцев и требовали, чтобы те отдавали все деньги. Когда украинцы отказывались, те угрожали им и иногда применяли физическую силу. Руководителем преступной банды оказался настоящий полицейский.
- 5 июля в пункте пропуска Краковец – Корчева таможенники обнаружили в топливном баке микроавтобуса контрабандные сигареты. За такое правонарушение водителю грозит штраф и конфискация автомобиля.
- В начале августа сообщили, что среди всех пойманных нелегалов в Польше – 85% (то есть 2 388 из 2 817 иностранцев) составляют украинцы.