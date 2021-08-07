Юных украинцев разоблачили на границе с Польшей из-за подделки COVID-паспортов

На пункте пропуска Корчева в Польше пограничники обнаружили, что у 4 украинцев были поддельные COVID-паспорта. Их наказали заключением.

Украинцы 3 августа ехали на автобусе в Польшу на работу. Об этом польские пограничники сообщили 6 августа.

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Польские пограничники обнаружили поддельные документы у 4 украинцев

У 4 украинских мужчин в возрасте от 18 до 23 лет были поддельные сертификаты ЕС, подтверждающие вакцинацию против COVID-19 (так называемые паспорта COVID).

Офицеры пограничной службы в Корчеве задержали 4 граждан Украины с поддельными COVID-паспортами,

– рассказали пограничники.

В пограничной службе добавили, что:

сертификаты содержали реальные личные данные, однако штрих-коды касались других граждан Украины;

эти данные установили, благодаря быстрой верификации QR-кода;

украинцы, услышав обвинения в использовании ложных документов, сами признались в нарушении;

рассказали, что сами подделали сертификаты вакцинации.

Таким образом они хотели избежать обязательного карантина. Впоследствии добровольно получили 4-месячное заключение с годовым испытательным сроком.

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