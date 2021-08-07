Українці 3 серпня їхали автобусом в Польщу на роботу. Про це польські прикордонники повідомили 6 серпня.

Зауважте У Польщі викрили підпільну тютюнову фабрику: затримали 7 українців

Польські прикордонники виявили підроблені документи у 4 українців

4 українських чоловіків віком від 18 до 23 років мали підроблені сертифікати ЄС, що підтверджують вакцинацію проти COVID (так звані паспорти COVID).

Офіцери прикордонної служби у Корчові затримали 4 громадян України з підробленими COVID-паспортами,

– розповіли прикордонники.

У прикордонній службі додали, що:

сертифікати містили реальні особисті дані, однак штрих-коди стосувалися інших громадян України;

ці дані встановили, завдяки швидкій верифікації QR-коду;

українці, почувши звинувачення у використанні неправдивих документів, самі зізналися у порушенні;

розповіли, що самі підробили сертифікати вакцинації.

Таким чином вони хотіли уникнути обов'язкового карантину. Згодом добровільно отримали 4-місячне ув'язнення з річним випробувальним терміном.

Останні інциденти з українцями у світі: коротко