В Украине будет тяжелая зима, но США сделают все для защиты ее инфраструктуры, – Блинкен
Источник:Энтони Блинкен
В Госдепе США подчеркивают, что зима в Украине будет тяжелой. Однако Запад будет поддерживать государство столько, сколько оно будет нуждаться.
Партнеры будут неустанно работать с G7 и другими союзниками, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется. Украинцев ждет суровая зима,
– сказал Блинкен.
К слову, премьер-министр Денис Шмигаль предупредил, что Россия может попытаться испортить новогодние праздники украинцам, обстреливая энергетическую инфраструктуру. Чиновник отметил, что обстрел может произойти в любой момент, но наша ПВО готова.
В то же время Шмигаль отметил, что в случае отсутствия обстрелов на новогодние праздники не будет аварийных отключений.
США передадут Украине Patriot
- США поддерживают Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Недавно Штаты объявили новый пакет помощи на 1,85 млрд долларов. Украине передадут одну батарею ЗРК Patriot, содержащую 4 пусковых установки. Также Украина получит все необходимое оборудование для батареи.
- Кроме того, наши военные будут проходить обучение, чтобы научиться управлять ЗРК.
- Эти системы ПВО особенно нужны Украине во время массированных атак россиян. Потому Киев уже ведет переговоры, чтобы увеличить количество Patriot от США.