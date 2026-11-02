Грозит пожизненное заключение: украинцу в Польше предъявили 5 обвинений за нападение на монастырь

В польском Ярославе 31-летний гражданин Украины предстал перед судом за нападение на монастырь сестер-бенедиктинок. Мужчина признал свою вину в убийстве священника и покушении на жизнь еще четырех человек.

Как сообщает RMF24 со ссылкой на прокуратуру, следователи изменили прежний подход к правовой квалификации действий задержанного, которого местные СМИ называют Игорем М.

Каковы подробности?

Ранее мужчине инкриминировали убийство и покушение на убийство нескольких человек в рамках одного общего пункта обвинения. Теперь сторона обвинения официально выдвинула пять отдельных обвинений – персонально в отношении каждого потерпевшего.

Ознакомившись с обновленными пунктами дела, подсудимый отметил, что сожалеет о содеянном. В то же время он воспользовался предусмотренным законом правом отказаться от дачи объяснений и не стал отвечать на вопросы следователей.

За инкриминируемые особо тяжкие преступления 31-летнему гражданину грозит максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на смертельное нападение на служителей аббатства сестер-бенедиктинок в польском Ярославе. Президент выразил соболезнования семье погибшего священника и подчеркнул необходимость справедливого наказания виновного.

Зеленский признался, что шокирован поступком украинца, напавшего на людей в монастыре.