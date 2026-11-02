Загрожує довічне: українцю в Польщі оголосили 5 обвинувачень за напад на монастир

Як повідомляє RMF24 з посиланням на прокуратуру, слідчі змінили попередній підхід до правової кваліфікації дій затриманого, якого місцеві медіа називають Ігорем М.

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Які подробиці?

Раніше чоловіку інкримінували вбивство та замах на вбивство кількох осіб у межах одного спільного пункту. Тепер сторона обвинувачення офіційно висунула п'ять окремих обвинувачень – персонально щодо кожного потерпілого.

Ознайомившись із оновленими пунктами справи, підсудний зазначив, що шкодує про скоєне. Водночас він скористався передбаченим законом правом відмовитися від надання пояснень і не став відповідати на запитання слідчих.

За інкриміновані особливо тяжкі злочини 31-річному громадянину загрожує максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на смертельний напад на служителів абатства сестер-бенедиктинок у польському Ярославі. Президент висловив співчуття родині загиблого священника та наголосив на необхідності справедливого покарання винного.

Зеленський зізнався, що шокований вчинком українця, який напав на людей у монастирі.