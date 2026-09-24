Свою позицію щодо цього злочину президент України опублікував у телеграмі. Він наголосив, що шокований діями українця, який влаштував різанину в монастирі.

Реакція на трагічний напад

Зранку 24 вересня зловмисник проник на територію абатства та з ножем накинувся на людей.

Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом,

– зазначив президент.

Він також додав, що розраховує на швидке та ретельне розслідування всіх обставин трагедії.

На злочин також відреагували у посольстві України в Польщі. Дипломати рішуче засудили жорстокий напад у Ярославі.

Вважаємо неприпустимими будь-які прояви насильства. Особливо болісно, що така трагедія сталася у місці, яке має бути простором молитви та милосердя,

– йдеться у заяві.

У дипустанові подякували правоохоронцям, медикам та іншим службам, які відреагували на подію та надають допомогу постраждалим. Там також висловили переконання, що компетентні органи "ретельно та об'єктивно" встановлять обставини нападу, а винні понесуть відповідальність відповідно до закону.

Смертельний напад прокоментував й прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Вбивця з Ярослава перебуває в руках польської поліції. Тривають слідчі дії. Злочинець – громадянин України. Він буде покараний із повною суворістю польського закону. Я співчуваю в болю близьким жертв цього жорстокого нападу,

– написав польський прем'єр.

За даними польських правоохоронців, поліція отримала виклик близько 9:30 ранку. Нападником виявився 31-річний українець, якого вдалося оперативно затримати. Мотиви його вчинку наразі невідомі.

Внаслідок нападу один чоловік загинув від отриманих травм. Ще п'ятеро осіб, серед яких четверо священнослужителів та одна жінка, отримали ножові поранення. Медики продовжують боротися за їхні життя, адже троє потерпілих перебувають у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше ми писали про інший схожий інцидент, який стався 1 серпня у Вроцлаві. Тоді чоловік стежив за жінкою всередині будівлі, після чого напав на неї з ножем та спробував утекти.