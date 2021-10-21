Украинцу в Турции выдвинули обвинения в шпионаже

В Турции по подозрению в шпионаже еще 8 октября задержали 6 мужчин. Тогда СМИ сообщали, что все они – россияне.

И вот 20 октября стало известно, что среди них был и гражданин Украины. Теперь ему грозит тюремное заключение на 15 – 20 лет.

Здесь начало истории В Турции задержали 6 россиян с оружием: подозревают в шпионаже

В Турции задержали украинца по подозрению в шпионаже

Турецкие журналисты 20 октября сообщили новые подробности громкого задержания 6 мужчин, которое произошло еще 8 октября. Теперь стало известно, что:

Задержанных обвиняют в "политическом и военном шпионаже".

Их всех уже арестовали по решению суда. И среди них якобы есть гражданин Украины.

У задержанных, заметим, изъяли пистолеты, глушитель, лазерный прицел и патроны. Сейчас они находятся в тюрьме Малтепе, а следствие еще изучает вероятность их причастности к международной шпионской сети.

СМИ также называют имена арестованных:

Гражданин Украины Игорь Ефрим.

Граждане России Абдулла Абдуллаев Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов.

И гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

Эта группа мужчин, считают силовики, готовила вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции в Турции. Если суд признает их виновными, то может сразу и посадить на срок от 15 до 20 лет.

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