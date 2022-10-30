Огромный по смелости шаг: активисты подняли флаг Украины в поселке под Херсоном

Жители Херсонской области продолжают показывать всему миру, что они – несокрушимы. В поселке под Херсоном активисты подняли флаг Украины.

Новость сообщил Владислав Назаров - спикер ОК "Юг". Он опубликовал в соцсети фотографии украинского флага, которое подняли активисты.

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Активисты движения "Желтая Лента" в небольшом поселке возле Херсона сопротивляются оккупантам. Небольшой по размерам, но огромный по смелости его жителей населенный пункт Херсона демонстрирует свое желание развиваться дальше со всей Украиной,

– заявил Назаров.



Активисты повесили флаг Украины в поселке под Херсоном / Владислав Назаров

Зеленский обратился к жителям Херсона

Владимир Зеленский обратился к жителям Херсона во время традиционного вечернего обращения. Украинский лидер призвал людей помогать друг другу, что бы ни делали оккупанты.

На территорию области обязательно вернут украинский флаг. Местные жители снова смогут жить нормальной жизнью. В то же время, это время нужно выдержать.

"Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому они пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупанты пытаются превратить Херсонскую область в зону отчуждения.

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