Новину повідомив Владислав Назаров – спікер ОК "Південь". Він опублікував у соцмережі світлини українського прапора, який підняли активісти.

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Активісти руху "Жовта Стрічка" в невеличкому селищі біля Херсону чинять спротив окупантам. Невеликий за розмірами, але величезний за сміливістю його жителів населений пункт Херсонщини демонструє своє бажання розвиватись далі з усією Україною,

– заявив Назаров.



Активісти повісили прапор України у селищі під Херсоном / Владислав Назаров

Зеленський звернувся до жителів Херсонщини

Володимир Зеленський звернувся до жителів Херсонщини під час традиційного вечірнього звернення. Український лідер закликав людей допомагати одне одному, що б не коїли окупанти.

На територію області обов'язково повернуть український прапор. Місцеві жителі знову зможуть жити нормальним життям. Водночас цей час потрібно витримати.

"Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що окупанти намагаються перетворити Херсонщину у зону відчуження.

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