Украинцы в действии: в Германии россиянам помешали провести пропутинский автопробег

Россияне снова попытались провести в Германии пропутинский митинг. Однако им не удалось реализовать этот план. Важную роль здесь сыграли украинские активисты.

Целью россиян было провести автопробег в воскресенье, 24 апреля, в столице Германии – Берлине.

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В столице Германии россияне не смогли провести пропутинскую акцию

В берлинском районе Марцан, где живет достаточно много выходцев из СССР, немецкая полиция заставила одного из водителей снять с машины флаг России. Его соратники даже не пытались украшать свои автомобили пророссийской "атрибутикой".

Напомним, в Германии официально запретили использовать буквы Z и V, ставшие символом российской агрессии в Украине. Теперь за использование буквы Z в общественном месте можно понести уголовную ответственность. В ФРГ уже открыли более 140 дел за одобрение войны России против Украины.

Украинские активисты сыграли важную роль в том, чтобы живущие в Германии россияне не смогли реализовать свой замысел. Для этого они собрались на площади и провели акцию под названием " Люди против Зомби". Именно откуда россияне намеревались начать свой автопробег.

С 24 февраля россияне уже успели провести несколько автопробегов в разных городах Германии, прикрываясь лозунгами о защите русскоязычных от дискриминации, фашизма и нацизма.

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