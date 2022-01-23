Как сказал Кулеба в интервью, Украина разочарована отказом Германии утвердить поставки оборонительного вооружения.

Важно Германия не будет поставлять вооружение в Украину, – министр обороны

Глава МИД Украины подчеркнул, что хочет, чтобы партнерство с Германией процветало, а люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу.

К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня, как для главы МИД, это очень печально,

– отметил Кулеба.

Ранее украинский министр пояснил, что когда Украина пыталась кое-что купить через систему закупок НАТО, именно Германия и Нидерланды высказали свое предостережение относительно этих закупок. В ответ на это Украина начала комплексную работу, в частности в виде переговоров.

"Мы работали с Нидерландами, общались, разъясняли, объясняли им. И мой голландский коллега, с которым мы 12 января разговаривали, сказал, что ситуация изменилась. Теперь, если подобный запрос от Украины в НАТО снова поступит, Нидерланды будут его рассматривать более благосклонно", – отметил глава МИД Украины.

По его словам, это означает, что нужно говорить. Кулеба добавил, что соответствующий разговор с немецкой коллегой уже был.

Позиция Германии

В последнее время союзники Украины активизировали свою помощь на фоне угрозы вторжения российских войск. Так, Эстония передает Украине противотанковые Javelin, а Латвия – летальное и нелетальное оружие. Чехия готова предоставить Украине артиллерийские снаряды, а Канада – 120 миллионов долларов помощи.

Тем временем Германия заявила, что не собирается передавать Украине оружие, объяснив это тем, что поставки оружия могут перевернуть военный баланс.

В то же время в Германии отметили, что поддерживают Украину, но другим способом, без поставок оружия. Министр обороны Кристин Ламбрехт напомнила, что Берлин предоставит нашей стране полный полевой госпиталь вместе с необходимой подготовкой, и все это будет софинансируемо Германией на 5,3 миллиона евро.

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