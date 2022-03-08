Украинцы готовы противостоять россиянам всю жизнь, – Зеленский

Россия уже 13-е сутки ведет подлую и кровавую войну против мирного народа Украины, который сплотился, чтобы защитить родную землю. Президент Владимир Зеленский убежден, что украинцы готовы противостоять россиянам всю жизнь.

На одного украинского солдата мы имеем десять российских

Глава украинского государства обратил внимание на беспрецедентное мужество украинцев, которые голыми руками останавливают российскую технику. По словам Зеленского, у российских солдат такого мужества нет.

Заслуживает внимания Украина спасла Запад, теперь мы всей ей должны, – представитель ОБСЕ

Он добавил, если россияне придут в украинские города – начнется повстанческая война. В то же время президент сказал, что проблемой Украины является то, что в России более многочисленная армия.

На одного украинского солдата мы имеем десять российских, на один украинский танк – 10 их,

– заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что то, как долго будут стоять украинцы в войне против России, "зависит не только от нас".

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!