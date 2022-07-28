Украинцы хотят, чтобы нардепы зарабатывали на уровне "минималки"

Украинцы предлагают, чтобы для нардепов установили уровень зарплаты на уровне "минималки". Хотят, чтобы такие правила действовали во время военного положения.

Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса Президента. Она набрала необходимое количество подписей – более 26 тысяч.

Кстати В Украине одна третья часть населения потеряла работу с начала войны

Украинцы просят снизить зарплату депутатам

Инициатор петиции Алексей Тиняков просит установить зарплату всем депутатам и министрам на уровне минимального оклада труда. Остальные суммы предлагают направить на нужды населения и армии. Кроме того, просят запретить начисление премий, надбавок и упразднить все льготы.

В тексте петиции говорится, что такие выплаты должны быть установлены на время военного положения и 2 года после него.

В настоящее время петиция ожидает рассмотрения.

Зарплаты чиновникам подняли

С 1 июля в Украине увеличился размер прожиточного минимума. Поэтому Кабмин поднял зарплаты государственных служащих. К примеру, должностной оклад специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, увеличили с 5 100 до 5 300 гривен.

Оклад ведущего специалиста, юрисдикция госорганов которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городах областного значения, выросла с 5 100 до 5 300 гривен.

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