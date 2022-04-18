Украинцы и дальше смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту

Украинцы и дальше смогут выезжать в Евросоюз по внутреннему паспорту. В МВД Украины рассказали, что это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.

Соответствующую информацию обнародовали поздно вечером 18 апреля. Это произошло после ракетных атак по Львову и Днепру.

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Люди смогут пересекать границу с украинским паспортом

Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена. Такое решение приняли, учитывая ситуацию, складывающуюся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт),

– сообщили в МВД.

В министерстве объяснили, что это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.

Также добавили, что детей до 16-летнего возраста будут пропускать при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).

"В отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши граждане планируют находиться, или во время поездок между разными странами", – сообщили в МВД.

В Госпогранслужбе посоветовали по возможности оформить загранпаспорт еще до пересечения границы.

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