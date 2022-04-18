Відповідну інформацію оприлюднили пізно ввечері 18 квітня. Це трапилось після ракетних атак по Львову та Дніпрі.

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Люди зможуть перетинати кордон з українським паспортом

Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено. Таке рішення ухвалили, зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт),

– повідомили в МВС.

У міністерстві пояснили, що це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Також додали, що дітей до 16-річного віку пропускатимуть за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

"В окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами", – повідомили в МВС.

У Держприкордонслужбі порадили за можливості оформити закордонний паспорт ще до перетину кордону.