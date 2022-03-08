Украинцы и иностранцы пытаются усыновить детей: как это сделать во время войны

Дарья Герасимчук – уполномоченная по правам ребенка – заявила, что чем хуже ситуация в стране, тем больше украинцев желают взять в семью детей и заботиться о них.

Взрослые хотят спасти детей от смерти. Герасимчук рассказала, что в министерства и инстанции обращается очень много людей. В большинстве запросов речь идет об усыновлении. Однако на сегодня в Украине это невозможно.

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Усыновление происходит по определенной процедуре. Усыновление – это навсегда. Поэтому нельзя просто так взять даже во время войны и отдать детей на усыновление.

– заявила Герасимчук.

Желающие усыновить малыша должны пройти курсы. Кроме того, нужно подготовить пакет документов и стать на специальный учет. Только следующий этап – знакомство с ребенком. Во время войны, к сожалению, это невозможно.

Заработал специальный чат-бот

В то же время, все желающие могут помочь. Есть возможность временного устройства детей в семью. Это – не сложно. Необходимо обратиться в службу по делам детей, оставить свои контактные данные и впоследствии предоставить определенные документы.

Кроме того, заработал чат-бот в телеграме – "Ребенок не один". Каждый желающий украинец или украинка могут подать заявку. Кроме того, воспользоваться чат-ботом можно также иностранным организациям. Они могут оставить заявку на приют группы детей.

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