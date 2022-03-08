Дорослі хочуть врятувати дітей від загибелі. Герасимчук розповіла, що у міністерства та різноманітні інстанції звертається дуже багато людей. У більшості запитів мовиться про усиновлення. Однак на сьогодні в Україні це – неможливо.

Зауважте Війна змусила покинути дім: 400 дітей із Коростеня відправили до Франції

Усиновлення відбувається за певною процедурою. Усиновлення – це назавжди. Тому не можна просто так взяти навіть під час війни і віддати дітей на усиновлення,

– заявила Герасимчук.

Охочі всиновити малюка мають пройти певні курси. Окрім того, необхідно підготувати пакет документів та стати на спеціальний облік. Лише наступний етап – знайомство з дитиною. У час війни, на жаль, це – неможливо.

Запрацював спеціальний чат-бот

Водночас усі охочі можуть допомогти. Наразі є можливість тимчасового влаштування дітей у родину. Це – не складно. Необхідно звернутися до служби у справах дітей, залишити свої контактні дані та згодом подати певні документи.

Окрім того, запрацював чат-бот у телеграмі – "Дитина не сама". Кожен охочий українець чи українка можуть подати там заявку. Окрім того, скористатися чат-ботом дозволено також іноземним організаціям. Вони можуть залишити заявку на прихисток групи дітей.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.