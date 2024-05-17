Ажиотаж – искусственный: в Дие обратились к украинцам относительно выписок о несудимости

Украинцы бросились массово оформлять выписки о несудимости. В Дие обратились к украинцам и отметили, что ажиотаж искусственный.

Там попросили оформлять выписку о несудимости при необходимости. Сервисы МВД перегружены из-за искусственного ажиотажа.

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Распространение дезинформации



В компании объяснили, что выдача выписки о несудимости в Дие может происходить с задержкой. В соцсетях распространяли ложную информацию и создавали искусственный ажиотаж.

Выписка о несудимости – один из самых популярных документов, необходим в различных жизненных ситуациях, но он не нужен для обновления военно-учетных документов. Соответственно, потребности оформлять этот документ прямо сейчас не нужно.

Также отметили, что сервис в Дие в дальнейшем будет работать в штатном режиме. Кроме этого, в Дие призвали доверять только проверенным источникам информации.

Что делать, если диплом или аттестат не отображается в Дие