Украинцы меньше доверяют правительству и Совету, а больше – президенту

Украинцы за 3 года стали меньше доверять парламенту и Кабинету Министров. Однако вырос уровень доверия к президенту, а также к журналистам.

Так, только 7% украинцев доверяют правительству и Раде. Об этом свидетельствует опрос, проведенный программой USAID "Новое правосудия" в феврале – марте 2021 года.

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А вот доверие к президенту выражают 25% опрошенных. Только 10% людей доверяют судебной ветви власти. Уровень доверия к средствам массовой информации достиг 36%, к общественным (неправительственным) организациям – 35%.



Опрос / Фото USAID

Какие результаты были ранее

В конце 2018 судам доверяли 16% украинцев,

СМИ – 31%,

Общественным организациям – 29%,

Правительству – 13%,

Раде – 11%,

Президенту – 15%.

Опрос проводился по всей Украине, за исключением оккупированной АР Крым и неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Опросили более 2000 респондентов.