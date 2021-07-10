Украинцы меньше доверяют правительству и Совету, а больше – президенту

10 июля 2021 , 18:42
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Источник:

USAID

Украинцы за 3 года стали меньше доверять парламенту и Кабинету Министров. Однако вырос уровень доверия к президенту, а также к журналистам.

Так, только 7% украинцев доверяют правительству и Раде. Об этом свидетельствует опрос, проведенный программой USAID "Новое правосудия" в феврале – марте 2021 года.

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А вот доверие к президенту выражают 25% опрошенных. Только 10% людей доверяют судебной ветви власти. Уровень доверия к средствам массовой информации достиг 36%, к общественным (неправительственным) организациям – 35%.


Опрос / Фото USAID

Обратите внимание! Опрос проводился по всей Украине, за исключением оккупированной АР Крым и неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Опросили более 2000 респондентов.

Какие результаты были ранее

  • В конце 2018 судам доверяли 16% украинцев,
  • СМИ – 31%,
  • Общественным организациям – 29%,
  • Правительству – 13%,
  • Раде – 11%,
  • Президенту – 15%.
Автор: Ольга Музика