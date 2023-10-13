Среди заложников ХАМАС могут быть граждане Украины

Боевики ХАМАС при нападении на Израиль убивали гражданских жителей Израиля и захватывали их в плен. Посол Украины Израили Корнийчук сообщил, что украинские граждане могут находиться среди заложников.

Боевики ХАМАСа заявляли, что им удалось захватить более 130 заложников. По информации израильских спецслужб, в их числе могут быть украинцы.

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Украинцы в плену ХАМАС

О том, что граждане Украины могли оказаться среди заложников террористов, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. По его словам, эту информацию предоставила именно израильская сторона. Однако пока она еще нуждается в подтверждении. Впрочем, Корнийчук отметил, что, скорее всего, данные Израиля соответствуют действительности.

В то же время посол подчеркнул, что в настоящее время девять украинцев считаются пропавшими без вести. Поэтому не следует исключать возможность того, что часть из них может быть в плену.

Поиск граждан Украины продолжается

В настоящее время украинские дипломаты поддерживают связь с израильской полицией для поиска своих граждан. Корнийчук считает, что количество погибших украинцев существенно не возрастет.

Он также рассказал, что из семи погибших только одна гражданка имела украинский паспорт. Шесть проживали в Израиле на постоянной основе, а одна женщина была там временно.

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