Среди заложников ХАМАС могут быть граждане Украины
Источник:Суспільне
Боевики ХАМАС при нападении на Израиль убивали гражданских жителей Израиля и захватывали их в плен. Посол Украины Израили Корнийчук сообщил, что украинские граждане могут находиться среди заложников.
Боевики ХАМАСа заявляли, что им удалось захватить более 130 заложников. По информации израильских спецслужб, в их числе могут быть украинцы.
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Украинцы в плену ХАМАС
О том, что граждане Украины могли оказаться среди заложников террористов, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. По его словам, эту информацию предоставила именно израильская сторона. Однако пока она еще нуждается в подтверждении. Впрочем, Корнийчук отметил, что, скорее всего, данные Израиля соответствуют действительности.
В то же время посол подчеркнул, что в настоящее время девять украинцев считаются пропавшими без вести. Поэтому не следует исключать возможность того, что часть из них может быть в плену.
Поиск граждан Украины продолжается
В настоящее время украинские дипломаты поддерживают связь с израильской полицией для поиска своих граждан. Корнийчук считает, что количество погибших украинцев существенно не возрастет.
Он также рассказал, что из семи погибших только одна гражданка имела украинский паспорт. Шесть проживали в Израиле на постоянной основе, а одна женщина была там временно.
Украинцы в эпицентре войны Израиля и ХАМАС: что известно
- В Израиле 9 украинцев считаются пропавшими без вести. Известно, что 9 еще граждан Украины получили ранения разной степени тяжести.
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- На 14 октября для украинцев в Израиле запланирован первый эвакуационный рейс в Румынию.
- Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Однако из-за проблем с безопасностью выезд оттуда пока невозможен.
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