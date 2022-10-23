Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий: Шмыгаль рассказал в каком случае

Из-за войны украинская экономика серьезно пострадала. Поэтому для нашего государства большую роль играет поддержка партнеров, ведь без нее выплаты зарплат и пенсий могут стать невозможными.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецким СМИ. Глава правительства подчеркнул, что Украине нужно как можно быстрее получать помощь от партнеров, ведь ее отсутствие или задержка могут иметь серьезные последствия.

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Партнеры задерживают выделение средств, в том числе Германия

Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получает огромную поддержку США и Евросоюза. Германия, как член ЕС, играет важную роль в финансовой поддержке Украины, однако выделение 3 миллиардов евро, которые являются частью обещанного пакета в размере 9 миллиардов, сейчас задерживается. Причиной тому является то, что Берлин предлагает выделить эти средства в виде грантов, а не кредитов.

В то же время промедление может иметь последствия, ведь Украина исчерпывает свои возможности экономии.

"Для нас самое главное, чтобы они поступили как можно быстрее. Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии", – подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас 60% расходов из украинского бюджета уходят на оборону государства. Поэтому финансовая помощь партнеров идет на социальные нужды, то есть на социальные выплаты, зарплаты и пенсии.

Если говорить о крайне негативном сценарии, то мы уже не смогли бы платить ни зарплаты, ни пенсии. Поэтому финансовая стабильность Украины так же важна, как и военная безопасность или поставка боеприпасов,

– подчеркнул Шмыгаль.

Однако премьер-министр назвал самый пессимистический сценарий, который возможен в нынешних условиях. Это совсем не значит, что сейчас украинцы могут остаться без зарплат и пенсий.

Транш от ЕС задерживается, но помощь не уменьшается

В июне Евросоюз одобрил выделение 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине на нужды бюджета. В начале августа наше государство получило первый транш в размере 1 миллиарда евро.

Следующие средства должны поступить траншами в размере 3 и 5 миллиардов евро, однако второй транш пока так и не поступил из-за дискуссии о том, как лучше его предоставить.

Однако ЕС предлагает выделить еще 5 миллиардов евро для поддержки Украины, а в 2023 году предлагает ежемесячно выделять на помощь нашему государству 1,5 миллиарда евро, то есть 18 миллиардов в год.

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