Украинцы могут получать пенсию в 7 тысяч гривен, но есть условия

Пенсию примерно в 7 тысяч гривен могут получать украинцы, но не все. Речь идет о людях с полным страховым стажем из солидарной и накопительной систем.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что украинцы могут накопить на достаточно высокую пенсию. Это произойдет, если взносы будут 4% от заработной платы и доходности, а также 0,25% в месяц выше уровня инфляции.

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Условия, которые для этого нужны

Зарплата – примерно 15 тысяч гривен в месяц.

Общий стаж – от 35 лет.

Необходимо ежемесячно откладывать 2% от зарплаты. Это будет пенсионный накопительный счет по уплаченному НДФЛ. Также должны быть дополнительные 2% от зарплаты из сумм ЕСВ – их платит работодатель.

Выплаты по накопительной системе 15 лет.

Все время накопленные деньги работают с доходностью + 0,25% выше уровня инфляции.

Повышение пенсий в 2021 году: коротко

По состоянию на июль средний размер пенсии составляет 3 778,78 гривны. Дело в том, что за II квартал – это с апреля по июнь – пенсия в Украине выросла на 54,13 гривны.

Известно, что с 1 октября пенсии повысят на 400 гривен. Это касается пенсионеров от 75 до 80 лет.

Уже с 1 декабря запланирован общий рост минимальной пенсии на 80 гривен. Поэтому сумма достигнет 1 934 гривен.

Только при соблюдении всех условий средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет составит 3,1 тысячи гривен. Таким образом общая сумма пенсии по солидарной и накопительной системам составит более 6,7 тысячи гривен. Стоит заметить, что это 45% от расчетной зарплаты.